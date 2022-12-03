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Сегодня, 20:56

Тренер Исмаилова — о бое с Шлеменко: «Пластичный боец сильнее, чем тот, который идет напролом, как камень»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, поделился ожиданиями от поединка спортсмена с Александром Шлеменко.

«Несмотря на то, что последние четыре боя у Шлеменко были невзрачные, Александр когда-то был на высоте, на взлете и в любое время может снова набрать кондиции. Это от мотивации зависит: если он хочет показать себя, то это лучшее место, где он может это сделать.

Александр — парень с характером. Я не вижу, как многие, явным фаворитом Магомеда. Он более пластичен, а Александр — как БТР: он идет и выбрасывает удары; минимум подготовки, максимум действий. Но пластичный боец сильнее, чем тот, который идет напролом, как камень. Лучше обыграть, свалить, где-то придержать, подвигаться», — приводит слова Рамазана РЕН ТВ.

В главном событии турнира RCC 13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге, Шлеменко встретится с Исмаиловым. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

 
Александр Шлеменко&nbsp;&mdash; Магомед Исмаилов. Шлеменко — Исмаилов: Шторм против Лысого хищника — кто победит? Онлайн-трансляция боя

 

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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