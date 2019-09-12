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Путин планирует встретиться с Хабибом Нурмагомедовым

15:58
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Президент России Владимир Путин сообщил о планах встретиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби титул чемпиона организации.

— Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю, — цитирует ТАСС российского лидера на встрече в дагестанском селе Ботлихе с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками, напавшими на Дагестан в 1999 году.

Чемпионский бой в легком весе Хабиб — Порье прошел в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби на UFC 242. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6879376

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