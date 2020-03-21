«Пусть Всевышний хранит вас всех». Хабиб показал свое фото в маске

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов выложил свою фотографию в медицинской маске.

— Пусть Всевышний хранит вас всех, — подписал фото Нурмагомедов в Instagram.

18 апреля должен состояться поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.