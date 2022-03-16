Пулеметчик заявил, что не выйдет на бой с Гукасяном, если будет изменение регламента поединка

Российский боец Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик заявил, что проведет бой с Эдгаром Гукасяном в том случае, если поединок будет состоять из трех двухминутных раундов, а не из четырех трехминутных.

«Как оцениваю свою форму? 4 из 5-ти, — сказал Дукаев «СЭ». — Согласился на этот бой на коротком уведомлении, было мало времени подготовиться. Но этого должно хватить на поединок с таким регламентом. У нас будет три раунда по две минуты каждый. Была такая договоренность».

«Бой состоится. Менять регламент не собираюсь. Если будет изменение, то посмотрим. Но менять ничего не собираюсь. Не вероятно, а точно не выйду на бой, если изменят».

«Для меня это принципиально важно. Я же мужчина, и я сдерживаю свое слово. Если сказал один раз, то так и будет».

Бой Дукаева и Гукасяна пройдет 18 марта в Белоруссии в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В рамках турнира на ринг также выйдут Сергей Харитонов, Малик Скотт, Тимур Мусаев и Фарид Ядуллаев.