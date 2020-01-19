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Прямой эфир с Эдуардом Вартаняном. Обсуждаем бой Макгрегор vs Серроне!

00:15
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В воскресенье рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе состоится бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Для ирландца это будет первый бой с октября 2018 года, когда он проиграл Хабибу Нурмагомедову. Поражение от Серроне может поставить крест на карьере Макгрегора. В 10:30 мск на Youtube-канале «СЭ» начнется прямой эфир с известным российским бойцом Эдуардом Вартаняном. Мы обсудим поединок в Вегасе, будущее Макгрегора и карьеру самого Вартаняна. Присылайте вопросы в Youtube-чат и на номер What's App — +7-925-901-01-00.

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