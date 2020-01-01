Прошли финалы Гран-при PFL в семи дивизионах

Финалы Гран-при PFL в семи дивизионах состоялись в ночь на среду в Нью-Йорке.



Женский легкий вес (до 70,3 кг): Кайла Харрисон (США) победила Лариссу Пачеко (Бразилия) единогласным решением судей.



Полулегкий вес (до 65,8 кг): Лэнс Палмер (США) победил Алекса Гилпина (США) единогласным решением судей.



Легкий вес (до 70,3 кг): Натан Шульте (Бразилия) победил Лоика Раджабова (Таджикистан) единогласным решением судей.



Полусредний вес (до 77,1 кг): Рэй Купер III (США) победил Дэвида Мишо (США) техническим нокаутом, 2-й раунд, 02:56.



Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Эмилиано Сорди (Аргентина) победил Джордана Джонсона (США) техническим нокаутом, 1-й раунд, 02:01.



Тяжелый вес (свыше 93 кг): Али Исаев (Россия) победил Джареда Рошолта (США) техническим нокаутом, 4-й раунд, 04:09.



Каждый из победителей получил по миллиону долларов.