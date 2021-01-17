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Президент UFC сообщил, что боя между Хабибом и Сен-Пьером не будет

17:52
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не будет проводить поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«GSP никогда не поднимался (на нашей встрече). Хабиб не заинтересован в этом бою, и, судя по тому, что я слышу сегодня, GSP тоже. Так что все кончено», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ACB 1.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов, возможно, вернется в UFC после матча-реванша Дастина Порье и Конора Макгрегора, который состоится 24 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

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