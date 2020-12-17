Президент UFC считает, что сможет уговорить Хабиба вернуться в спорт

Президент UFC Дана Уайт высказал мнение, что российский чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру, может вернуться в спорт.

По его словам, отец бойца Абдулманап Нурмагомедов хотел, чтобы сын довел свой рекорд до 30 побед. Сейчас у Хабиба 29 побед в 29 боях (13-0 в UFC).

«Думаю, что желание отца, который хотел 30-0, сидит у него в голове, цитирует Уайта MMA Junkie со ссылкой на его интервью BT Sport. - Хабиб хочет этого, потому что так хотел его отец. Посмотрим.

В следующем месяце мы хотим встретится с ним и поговорить. Возможно, что он больше не хочет драться. Я не знаю точного ответа. Тем не менее у меня есть небольшое чувство, что я могу его уговорить.

Мы с ним собираемся встретиться в следующем месяце и поговорить. Возможно, он не захочет больше драться. Я не знаю ответа на этот вопрос, но у меня есть небольшая уверенность, что я смогу его уговорить".

32-летний Нурмагомедов 24 октября победил Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя он объявил о прекращении бойцовской карьеры. Впоследствии он не раз говорил, что не намерен возвращаться в октагон. При этом Нурмагомедов по-прежнему чемпион UFC в легком весе и возглавляет рейтинг бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.