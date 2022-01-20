Президент UFC объяснил, почему не включил Хабиба в тройку лучших бойцов в истории

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не включил бывшего чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории.

Уайт включил в свой список Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса.

«Я выбрал Силву, Сен-Пьера и Джонса, а также считаю, что Камару Усман близок к этому списку. Андерсон Силва сделал больше и выступал дольше. Доминирование Хабиба невероятно, но это уже другие времена и другие навыки», — приводит Mirror слова Уайта.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках по правилам ММА в профессиональной карьере. 33-летний россиянин выступал в UFC с 2012 по 2020 год, он выиграл 13 поединков в американском промоушене.