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Сегодня, 09:23

Президент UFC объяснил, почему не включил Хабиба в тройку лучших бойцов в истории

Иван Торопцев
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не включил бывшего чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории.

Уайт включил в свой список Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса.

«Я выбрал Силву, Сен-Пьера и Джонса, а также считаю, что Камару Усман близок к этому списку. Андерсон Силва сделал больше и выступал дольше. Доминирование Хабиба невероятно, но это уже другие времена и другие навыки», — приводит Mirror слова Уайта.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках по правилам ММА в профессиональной карьере. 33-летний россиянин выступал в UFC с 2012 по 2020 год, он выиграл 13 поединков в американском промоушене.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/other-sports/mma/ufc-mma-news-khabib-nurmagomedov-25988510
Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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