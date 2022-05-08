Дана Уайт: «После такого вечера я уже не против дать Махачеву Оливейру сразу»

Президент UFC Уайт не исключил, что Махачев подерется за пояс уже в следующем поединке

Президент UFC Дана Уайт в ходе послематчевой пресс-конференции к UFC 274 не исключил вариант, при котором Ислам Махачев подерется за пояс уже в следующем поединке, минуя бой против Бенила Дариуша.

— Вы по-прежнему хотите сделать бой Бенила Дариуша и Ислама Махачева после всего, что произошло на этой неделе?

— Хочу. Но Джо Роган по пути сюда схватил меня за руку в коридоре и попросил не делать этот бой. Честно, кто не считает, что Дариуш и Ислам — это убойный бой? Это б*** убойный бой. Я бы хотел увидеть этих ребят, чтобы определился претендент. Но после того, что произошло сегодня... я не прочь увидеть Ислама сразу против Оливейры. Посмотрим. Во вторник мы запремся в нашей военной комнате и будем спорить.

В главном бою вечера на UFC 274 Чарльз Оливейра задушил Джастина Гэтжи в 1-м раунде. Несмотря на победу, бразилец не стал чемпионом, пояс остается вакантным из-за проваленного Оливейрой взвешивания.