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Сегодня, 10:25

Магомед Анкалаев: «Люблю спарринговаться со Стриклэндом, когда я уставший»

Анкалаев поделился мнением о средневесе Шоне Стриклэнде
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев поделился мнением о средневесе Шоне Стриклэнде.

«Стриклэнд — очень веселый парень, всегда хочет спарринги, только идет вперед. Мне нравится с ним работать, очень неуступчивый, интересный парень. С ним повеселее, когда я уставший, мне хочется с ним работать. Он дает такой темп, заставляет тебя работать хорошо. Я люблю с ним спарринговаться, когда я уставший», — сказал Анкалаев на Youtube-канал «Schmo».

В ночь на 11 декабря Анкалаев подерется за титул полутяжелого веса против Яна Блаховича на UFC 282 в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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