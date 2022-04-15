Pravda Old School Boxing, 15 апреля: Дацик подерется с Кавалари и другие бои турнира в Москве

Дацик проведет бой против Кавалари на турнире Pravda Old School Boxing 15 апреля

15 апреля в Москве на площадке ГЛАВCLUB состоится турнир Pravda Old School Boxing, где в главном бою вечера подерутся россиянин Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари. Вечер единоборств начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее прошла процедура взвешивания: вес Дацика составил 121 кг, Кавалари — 114 кг.

В соглавном поединке встретятся Тимур Никулин и Дмитрий Бикрёв. В другом бою подерутся кубинец Рейнальдо Чарон и Максим Бабанин.

Полный кард турнира Pravda Old School Boxing:

Вячеслав Дацик (Россия) — Сауло Кавалари (Бразилия)

Дмитрий Бикрев (Россия) — Тимур Никулин (Россия)

Максим Бабанин (Россия) — Рейнальдо Шарон (Куба)

Главный бой Дацик — Кавалари в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — в 23.15 мск. YouTube-канал «Ушатайка» также проведет видеотрансляции поединков.