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Pravda Old School Boxing, 15 апреля: Дацик подерется с Кавалари и другие бои турнира в Москве

Дацик проведет бой против Кавалари на турнире Pravda Old School Boxing 15 апреля
Читать «СЭ» в
Вячеслав Дацик, основатель лиги PRAVDA Хетаг Цопанов и Сауло Кавалари.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

15 апреля в Москве на площадке ГЛАВCLUB состоится турнир Pravda Old School Boxing, где в главном бою вечера подерутся россиянин Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари. Вечер единоборств начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее прошла процедура взвешивания: вес Дацика составил 121 кг, Кавалари — 114 кг.

В соглавном поединке встретятся Тимур Никулин и Дмитрий Бикрёв. В другом бою подерутся кубинец Рейнальдо Чарон и Максим Бабанин.

Полный кард турнира Pravda Old School Boxing:

Вячеслав Дацик (Россия) — Сауло Кавалари (Бразилия)

Дмитрий Бикрев (Россия) — Тимур Никулин (Россия)

Максим Бабанин (Россия) — Рейнальдо Шарон (Куба)

Главный бой Дацик — Кавалари в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — в 23.15 мск. YouTube-канал «Ушатайка» также проведет видеотрансляции поединков.

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Вячеслав Дацик
ММА
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