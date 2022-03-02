Появились новые подробности ареста бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса

Бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса арестовали из-за того, что он якобы стрелял в машину, внутри которой находились три человека, пишет The San Jose Mercury-News. Один из пострадавших ранее был обвинен в растлении близкого родственника Веласкеса.

Личность предполагаемой жертвы сексуального насилия не раскрывается из-за ее несовершеннолетия. Обвиняемым в растлении мужчиной является 43-летний Гарри Юджин Гуларт. Согласно данным NBC Bay Area, предполагаемое насилие над родственником Веласкеса могло произойти «около 100 раз». В прошлую пятницу Гуларт был задержан сотрудниками полиции за «непристойный акт с ребенком в возрасте до 14 лет». Инцидент со стрельбой случился три дня спустя после того, как Гуларт вышел на свободу.

1 марта Веласкес был арестован и переведен в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с покушением на убийство. Об этом стало известно из заявления департамента полиции Сан-Хосе.

(Давид Хачатрян)