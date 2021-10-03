Потасовка произошла на молодежном ЧР по вольной борьбе
02:24
Потасовка произошла после схватки тяжеловесов на молодежном чемпионате России по вольной борьбе (спортсмены не старше 24 лет).
Турнир стартовал в Наро-Фоминске (Московская область) в пятницу, а завершится в воскресенье.
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