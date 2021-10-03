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Потасовка произошла на молодежном ЧР по вольной борьбе

02:24
Потасовка на молодежном ЧР по вольной борьбе.
Потасовка на молодежном ЧР по вольной борьбе.

Потасовка произошла после схватки тяжеловесов на молодежном чемпионате России по вольной борьбе (спортсмены не старше 24 лет).

Турнир стартовал в Наро-Фоминске (Московская область) в пятницу, а завершится в воскресенье.

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Илья Андреев все материалы автора

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