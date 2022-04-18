Порье пожертвовал 20 тысяч долларов в благотворительный фонд Оливейры

Легковес UFC Дастин Порье (28-7) рассказал, что сдержал свое обещание и пожертвовал 20 тысяч долларов в благотворительный фонд действующего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (22-12).

«Выплатил в полном объеме», — написал Порье в Twitter, ответив на сообщение фаната: «Чувак, ты уклоняешься от пожертвований Чарльзу. Не называй других бойцов фальшивками».

После титульного поединка против Оливейры Порье обещал пожертвовать 20 тысяч долларов в благотворительный фонд бразильца. С тех пор не было сообщений о том, что американец действительно перевел деньги в фонд.

11 декабря 2021 года на UFC 269 Порье проиграл Оливейре в третьем раунде. Бразилец одержал победу сабмишном (удушение сзади).