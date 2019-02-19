Пономарев встретится с Оганесяном на чемпионате мира "Бои по правилам TNA"

21 февраля в Казани титулованный российский кикбоксер, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, 5-кратный победитель розыгрыша Кубка мира, 5-кратный чемпион России по кикбоксингу (WAKO) Сергей Пономарев из Соликамска проведет бой с чемпионом мира по ММА среди профессионалов (EFL), чемпионом Греции по кикбоксингу в разделе К-1 (WPKA) Робертом Оганесяном из Салоников.

Противостояние в весовой категории до 80 кг пройдет в рамках первого турнира 12-го сезона чемпионата мира "Бои по правилам TNA". Это будет второй бой Пономарева на профессиональном ринге, в первом он одержал победу нокаутом. Его соперник обладает значительным опытом: 28 побед, из них 9 нокаутом, и 4 проигрыша.