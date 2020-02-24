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Победа Тухугова, Емельяненко vs Харитонов, триумф Фьюри. Live об ММА и боксе

02:00
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В понедельник, 24 февраля, обозреватель «СЭ» Илья Андреев и журналист ТАСС Игорь Лазорин обсудят последние события в мире ММА и бокса. Начало прямого эфира — 13.00 мск.

— Победа Зубайры Тухугова на шоу UFC в Новой Зеландии.

— Новый успех Валентина Молдавского в Bellator.

— Ярослав Амосов — украинский Хабиб?

— Тайсон Фьюри деклассировал Деонтея Уайлдера.

— Драматичный титульный бой в ACA — Вахаев против Гончарова.

— Подерутся ли Харитонов и Емельяненко?

Присылайте вопросы на номер Whats's App +7 925 901 01 00!

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