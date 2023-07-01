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Сегодня, 20:31

Петр Ян жестко ответил журналисту после вопроса о споре Малыхина и Двалишвили

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC Петр Ян заявил, что не знает, должен ли Анатолий Малыхин отдавать Мерабу Двалишвили 50 тысяч долларов.

На эту сумму бойцы заключили спор перед реваншем Яна и Алджамейна Стерлинга, в котором россиянин уступил решением судей.

— Анатолий должен отдавать Мерабу 50 тысяч?

— Слушай, не знаю. Что за вопросы? — передает слова Яна «СЭ».

— Я так понимаю, вы говорили, что не стоит ему эти деньги отдавать.

— Где я такое говорил?

— Такие ходили слухи.

— Если ты от слухов отталкиваешься, значит, ты кто?

Ранее сам Двалишвили рассказал, что Петр Ян при личной встрече сообщил ему, что попросил Малыхина не отдавать долг.

Анатолий Малыхин
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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