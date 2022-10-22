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Сегодня, 21:00

Ян — О'Мэлли на UFC 280: прямая трансляция боя

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Сегодня, 22 октября, состоится турнир UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), в основном карде которого сразятся россиянин Петр Ян и американец Шон О'Мэлли.

Поединок начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

За онлайн-трансляцией турнира UFC 280 можно следить на сайте «СЭ». В прямом эфире бой покажут на портале matchtv.ru, телеканале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass.

У 27-летнего О'Мэлли 15 побед и 1 поражение в карьере , а рекорд 29-летнего россиянина составляет 16-3.

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Петр Ян
UFC
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