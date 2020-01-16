Петр Ян: «Просто побежал бы на Гарбрандта и перерубил»

Российский боец UFC Петр Ян рассказал «СЭ» о конфликте с американцем Коди Гарбрандтом на турнире UFC 245, который состоялся в Лас-Вегасе 14 декабря. Там Ян нокаутировал Юрайю Фейбера, а после боя вступил в перепалу с Гарбрандтом — бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.

— Коди Гарбрандт уже не интересует как соперник?

— Он меня особо и не интересовал. Его интересовал я в ночь моего предыдущего поединка (с Фейбером 14 декабря в Лас-Вегасе. — Прим. «СЭ»), потому что внимание было приковано ко мне. Он проиграл три боя подряд, ему надо было как-то о себе заявлять. Плюс там было объявлено, что в случае какого-то инцидента с бойцами будет дисквалификация и штраф на 50 процентов гонорара. Поэтому он решил меня всячески провоцировать.

— Если бы у вас размен ударами случился, как быстро Коди бы упал?

— Я думаю, на полтора-два раунда бы его хватило. А может, и сразу бы упал, как только почувствовал мой удар! Я бы просто побежал на него и перерубил.

На счету 26-летнего Яна 14 побед и 1 поражение в ММА (6-0 в UFC). У 28-летнего Гарбрандта — 11 побед и 3 поражения (6-3 в UFC). (Михаил Потапов)