Петр Ян ответил, почему не принял бой против Марлона Веры

Бывший чемпион UFC Петр Ян объяснил, почему отказался от вызова эквадорца Марлона Веры.

«Я не готов сейчас выступать, — передает слова Яна «СЭ». — У меня были определенные травмы, на которые требуется больше времени для восстановления. На таком коротком уведомлении, когда не тренируешься четыре месяца, бессмысленно выходить на такой поединок. Я сейчас перезагружусь и вернусь дальше».

Ранее бой Веры с Генри Сехудо сорвался из-за травмы бывшего двойного чемпиона.