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Петр Ян определился с местом подготовки к первой защите титула

15:40
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян из команды «Архангел Михаил» отправится в США для подготовки к первой защите титула. Вместе с Денисом Лаврентьевым он будет заниматься в зале American Top Team.

«Летим в Майами тренироваться в American Top Team. Сейчас многие залы закрыты, а там тренируется много ребят легковесов. Джони Бой прилетит 25 января после Абу Даби. В общем едем пахать», — цитирует спортсмена пресс-служба «Архангел Михаил».

Титульный бой может состояться 13 февраля на UFC 258 или 6 марта на UFC 259.

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