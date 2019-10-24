Петр Ян: «Файбер хочет бой за пояс. Посмотрим, заслуживает ли он его»

Российский боец Петр Ян (13-1) из клуба «Архангел Михаил» в декабре проведет бой против американца Юрайи Файбера (35-10) из топ-15 рейтинга легчайшего веса UFC. Поединок станет частью турнира UFC245, который пройдет 14 декабря в Лас-Вегасе. Для Яна этот бой станет шестым под эгидой UFC.

— Файбер — это большое имя. Моя команда долго работала над этой встречей. Все, кто сейчас находится выше меня, по разным причинам не могут драться со мной. Я знаю, что Юрайа запросил за наш бой хорошие деньги, я знаю, что он хочет бой за пояс. Посмотрим, заслуживает ли он его больше, чем я. Турнир в Лас-Вегасе станет заключительным в этом году, там будет сразу три титульных боя. К нему будет повышенное внимание, — сказал Петр Ян.

Бой Яна и Файбера был утвержден 24 октября. Американец выступает в UFC с 2011 года и провел в организации 17 поединков, 11 из которых выиграл. Четыре раза он дрался за титул чемпиона, но каждый раз уступал. (Михаил Потапов)