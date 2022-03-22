Павлович поднялся на 11 место в рейтинге UFC в тяжелом весе

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович вошел в топ-15 рейтинга UFC в тяжелом весе. Павлович занял 11 строчку рейтинга, сместив Шамиля Абдурахимова, Августо Сакаи, Уолта Харриса и Благой Иванова, следует из обновленного рейтинга организации.

Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде своего соотечественника Шамиля Абдурахимова 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне.

Всего за плечами Павловича 4 поединка в UFC, 3 из которых он выиграл досрочно. Единственное поражение россиянин потерпел в дебюте в UFC, проиграв техническим нокаутом в первом раунде Алистару Овериму 24 ноября 2018 года на UFC Fight Night 141.