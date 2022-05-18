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Шульский — о бое с Хлебниковым: «Конечно, интрига есть всегда. Но шанса для него я не предоставлю»

Шульский пообещал не оставить никаких шансов на победу Хлебникову
Сергей Разин
корреспондент
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Кулачный боец и боксер Павел Шульский поделился ожиданиями от поединка с бойцом поп-ММА Брюсом Хлебниковым.

«Касаемо вызова Брюса Хлебникова, конечно, для меня это было смешно, вызвало улыбку. Но, с другой стороны, за это нужно ответить. Если вызываешь соперника, то выходи и дерись. Так что сделаем хороший и зрелищный бой. И Брюсу будет в этом бою тяжело. У каждого человека есть шанс попасть. Будет ли он у него в этом бою? Посмотрим. Конечно, интрига есть всегда. Но я шанса для него не предоставлю.

После многих слов, которые он говорил, мне просто хочется теперь его очень жестко побить по-боксерски. Не нокаутировать жестко в первом раунде, а растягивать удовольствие, пока он сам не сдастся. Он для многих кумир. Мне будет интересно провести бой. Но так выходить на бой не против боксера — ну мне это немного смешно", — приводит слова Шульского официальный сайт РЕН ТВ.

Поединок между Шульским и Хлебниковым пройдет 27 мая в Омске в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/976813-shulskii-poobeshchal-ne-ostavit-nikakikh-shansov-na-pobedu-khlebnikovu
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