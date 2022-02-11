Павел Шульский назвал фаворита боя Дурадолы с Исмаиловым

Мастер спорта по боксу Павел Шульский рассказал об ожиданиях от боя между нигерийским боксером Оланреваджу Дуродолой и россиянином Магомедом Исмаиловым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Это получится очень интересный бой по боксу. К Магомеду у меня огромное уважение, он хороший боец, на характере. Но на мой взгляд, если Магомед не попадет по нему, то Дуродола выиграет бой. Магомед бьет, но у Магомеда руки короче, чем у Дуродолы. Ему будет тяжело нанести свой удар к цели, тем более в боксе, вот. Поэтому тут будет уже знаете, как повезет. Но по соотношению, я считаю 70 процетов за Дуродолу и 30 процентов за Магомеда», — добавил Шульский.

Отменим, дебют бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова в боксе состоится 25 февраля против нигерийского боксера Оланреваджи Дуродолы. Встреча пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который будет показан в прямом эфире телеканала.