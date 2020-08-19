Пауло Коста показал свой вес. До боя с Адесаньей пять недель

Второй номер рейтинга среднего веса UFC Пауло Коста продолжает подготовку к бою с действующим чемпионом Исраэлем Адесаньей. Поединок состоится 19 сентября на турнире UFC 253 в Лас-Вегасе.

Адесанья провел последнюю защиту против Йоэля Ромеро, которого победил единогласным решением. 30-летний новозеландец одержал за свою карьеру 19 побед.

29-летний Коста также является непобежденным бойцом с 13 победами в активе.