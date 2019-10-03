Отец Хабиба заявил, что его сын хочет провести поединок с Конором в Москве

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, рассказал о перспективе повторного поединка своего сына с ирландцем Конором Макгрегором.

— Макрегор, если хочет реванша, пожалуйста, — сказал Нурмагомедов-старший в эфире программы «Живи на 100%». — Москва ждет. Он же говорил, что здесь у него больше болельщиков. Мы хотим принять его в Москве, пожалуйста — мы его ждем. Но нам до Макгрегора нужно разобраться с Фергюсоном. Потому что 28 боев провел Фергюсон, как и Хабиб. У него были поражения, но у него серия из 12 боев без поражений. И у Хабиба тоже. Такого боя еще не было в истории UFC. «Мэдисон Сквер Гарден» — подходящая арена. Но мы раньше, чем март, не выступим. У нас в ноябре бой Абубакара (Нурмагомедова — прим. «СЭ») планируется, в декабре-январе — Зубайры Тухугова и Ислама Махачева. Нельзя меня так уничтожать, чтобы было три боя в один вечер. Это очень тяжело.

Хабиб Нурмагомедов после победы над Макгрегором также защитил титул чемпиона UFC в поединке с Дастином Порье. Он провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победы.