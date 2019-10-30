Отец Хабиба сообщил о договоренности по проведению матчевой встречи между бойцами GFC и FNG

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — сообщил в Instagram о договоренности по проведению матчевой встречи между бойцами промоушенов GFC и Fight Nights Global.





Нурмагомедов-старший опубликовал совместную фотографию с главой FNG Камилом Гаджиевым.

— Хочу сообщить вам: мы договорились. Видимо, хотел на день тренера сделать подарок. После боя Хабиба он готов к матчевой встрече GFC — FN, — написал Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов и Гаджиев обозначили бойцов, которые теоретически могли бы принять участие в матчевой встрече.

GFC: Тагир Уланбеков (до 56,7 кг), Умар Нурмагомедов (до 61,2 кг), Жора Айвазян (до 65,8 кг), Нурулло Алиев (до 70,3 кг), Гасан Умалатов (до 77,1 кг), Ринат Фахретдинов (до 83,9 кг), Владимир Селиверстов (до 93,0 кг), Ризван Куниев (свыше 83,0 кг).

FNG: Жалгас Жумагулов (до 56,7 кг), Евгений Игнатьев (до 61,2 кг), Ахмед Балкизов (до 65,8 кг), Нариман Аббасов (до 70,3 кг), Дмитрий Бикрев (до 77,1 кг), Владимир Минеев (до 83,9 кг), Артур Алискеров (до 93,0 кг), Анатолий Малыхин (свыше 93,0 кг).