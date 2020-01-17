Организация по защите животных обратилась к Макгрегору и Серроне

Организация PETA, которая выступает за права животных, обратилась к бойцам UFC Конору Макгрегору и Дональду Серроне.

Ранее на пресс-конференции перед очным боем спортсмены обсуждали куртку Серроне из змеиной кожи. Макгрегор заявил, что у PETA есть претензии и к нему.

— Вы правы! — говорится в сообщении PETA в Twitter. — Мы здесь, чтобы напомнить вам, что только трусы могут похвастаться ношением животного, которое, вероятно, было избито и изуродовано заживо.

Почему бы вам не избавиться от неуверенности и надеть только свою собственную кожу?

Бой между 31-летним Макгрегором (21-4) и 36-летним Серроне (36-13) состоится 19 января рано утром по московскому времени.