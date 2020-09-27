«Орел приземлился». UFC приветствует Хабиба, который будет секундантом Тухугова

Официальный аккаунт UFC в Instagram опубликовал новую фотографию. На ней российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своим соотечественником Зубайрой Тухуговым.

«Орел приземлился», — говорится в сообщении. Хабиб будет секундантом Тухугова в его поединке с бразильцем Хакимом Даводу. Это бой пройдет на UFC 253. Соревнования состоятся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Тухугов не смог уложиться в рамки весовой категории. Выступающий в полулегком весе спортсмен показал на весах 68 кг — на 1,8 кг больше нужного. Отметим, что россиянин пришел на взвешивание за 1,5 часа до конца. Бой состоится, но Тухугов должен будет отдать часть гонорара сопернику.