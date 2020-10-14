Официальный сайт UFC обновил рейтинг лучших бойцов промоушена.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте среди всех бойцов вне зависимости от весовой категории. Десятое место в данном списке занимает еще один россиянин — Петр Ян, лучший в промоушене в легчайшем весе. Лидирует же американец Джон Джонс, абсолютный чемпион UFC.

У женщин на первом месте вне зависимости от весовой категории представительница Бразилии Аманда Нуньес, представительница Китая Вейли Жанг — вторая, Валентина Шевченко из Казахстана — третья.