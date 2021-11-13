«Он опустился настолько низко, насколько возможно». Экс-чемпион UFC Вайдман раскритиковал Макгрегора за выходки

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Крис Вайдман осудил бывшего ирландского бойца ММА Конора Макгрегора за недостойные выходки и проблемы с законом.

«Я просто не знаю, например, есть ли у тебя дети. У тебя есть люди, которые смотрят на тебя и равняются. Как вы объясните это своим детям? То, как ты себя вел, то ударишь старика по лицу, то диджея, и это не прекращается. «О, я прошу прощения у этого парня. Затем я прошу прощения у этого парня'. И еще его слова об отце Хабиба и его маме, а затем о жене Порье. Он опустился настолько низко, насколько возможно. Когда дело доходит до статуса подонка, он худший их худших», — сказал Вайдман на подкасте Won't Back Down.

На счету Вайдмана в ММА 15 побед и 6 поражений. В поединке с Юрайей Холлом, который состоялся в апреле на UFC 261, Вайдман получил перелом ноги. С тех пор боец не выходил в клетку.