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«Он мне задолжал». Российский Король Кунг-фу сразится в UFC с бразильцем по прозвищу Капоэйра

8 июля 2020, 13:15
Муслим Салихов. Фото UFC.
Муслим Салихов. Фото UFC.

Российский боец UFC Муслим Салихов в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайшем сопернике — бразильце Элизеу Залески дос Сантосе. Поединок пройдет на шоу UFC 251 в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь на 12 июля.

Ранее бразилец победил двоих россиян — Алексея Кунченко и Омари Ахмедова.

— Не сказал бы, что он у Кунченко прямо выиграл, — отметил Салихов. — Там был очень равный бой. Если бы бой был не в Бразилии, может быть, и Кунченко отдали победу. А с Омари... Конечно, нет принципиальных моментов для меня, какая разница. Но Омари мой друг, и хотелось бы должок вернуть. Так что он [дос Сантос] задолжал.

Салихов — многократный чемпион мира по ушу-саньда, его прозвище — Король Кунг-фу. Прозвище дос Сантоса — Капоэйра.

— Да, интересный бой будет, — сказал Салихов. — Он тоже много и разнообразно бьет ногами. И в джиу-джитсу он неплох. Мне кажется, у него черный пояс по джиу-джитсу. Поэтому соперник очень хороший. Тоже может оказаться в топе. Уже даже был там.

На счету 36-летнего Салихова 16 побед и два поражений в ММА. У 33-летнего дос Сантоса — 22 победы и шесть поражений. Поединок пройдет в полусреднем весе (до 77,1 кг). (Илья Андреев)

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