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«Он должен сосредоточиться на наследии, которое хотел для него отец». Тренер Хабиба — о целях бойца

03:12
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Тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес хочет увидеть 30-0 в бою против Жоржа Сен-Пьера. Сейчас у россиянина 28 побед в 28 поединках.

— Все, что хотел от него отец, Хабиб выходил и делал, — приводит ESPN слова Мендеса. — Теперь у него этого нет. Он должен сосредоточиться на наследии, которое хотел для него отец.

30-0 — обсуждалось много раз. И бой с Жоржем Сен-Пьером стал бы борьбой за наследие. Если смогут его организовать, хочу увидеть 30-0 в этом бою, Хабиб готов к этому.

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