Тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес хочет увидеть 30-0 в бою против Жоржа Сен-Пьера. Сейчас у россиянина 28 побед в 28 поединках.

— Все, что хотел от него отец, Хабиб выходил и делал, — приводит ESPN слова Мендеса. — Теперь у него этого нет. Он должен сосредоточиться на наследии, которое хотел для него отец.

30-0 — обсуждалось много раз. И бой с Жоржем Сен-Пьером стал бы борьбой за наследие. Если смогут его организовать, хочу увидеть 30-0 в этом бою, Хабиб готов к этому.