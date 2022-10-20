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Сегодня, 11:10

Оливейра планирует подраться с Волкановски на UFC 283 в Бразилии

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Чарльз Оливейра.
Фото USA Today Sports

Журналист MMA Junkie Майк Бон сообщил, что Чарльз Оливейра (33-8) намерен защитить титул в легком весе в бою против Александра Волкановски (25-1) в Бразилии.

«Чарльз Оливейра сказал мне на медиадне UFC 280, что он планирует защитить титул чемпиона в легком весе против Александра Волкановски в январе в Бразилии, — написал Бон в Twitter. — Если он пойдет за вторым титулом в полулегком весе, то отправится в Австралию в феврале. Также он получит процент с продажи PPV UFC 280».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Исламом Махачевым (22-1) и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алекс Волкановски
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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