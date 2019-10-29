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Олейник планирует провести следующий бой в конце декабря

10:35
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Российский тяжеловес Алексей Олейник, активно восстанавливающий форму после перелома ноги, полученного в поединке с Уолтом Харрисом, планирует провести следующий бой 21 декабря в Южной Корее. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

— Уже встал на рельсы набора формы. Процентов на 50-60 сейчас подготовлен, — сказал Олейник.

21 декабря в южнокорейском Пусане состоится турнир UFC Fight Night 165.

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