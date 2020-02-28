Российский боец UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» прокомментировал свои слова о том, что люди, которые считают бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне договорным, не разбираются в ММА.

Поединок Макгрегор — Серроне состоялся 18 января на шоу UFC 246 и завершился победой ирландца нокаутом на 40-й секунде первого раунда.

— Вы резко отозвались о людях, которые говорили, что Серроне сдал бой Макгрегору. Добавили: «Эти люди просто не разбираются в MMA».

— Это я еще мягко сказал...

— Но так высказывался Нейт Диаз, а следом отец Хабиба, который явно разбирается в ММА.

— Я своего мнения не меняю, те, кто так говорят, абсолютно не разбираются. Те люди, которые 5 лет назад мечтали сфотографироваться с Конором Макгрегором, а теперь обсирают его со всех сторон... Мягко говоря, не считаю, что эти люди правы. Я это знаю, и вы это знаете. 5-7 лет назад эти люди мечтали хоть как-то оказаться рядом с Макгрегором, просто прикоснуться к нему, сфоткаться. Такие люди, мягко говоря, лукавят. Я могу рассказать массу всякого о всяких «специалистах», которые разбираются, но не буду, потому что не люблю переходить на личности и на что-то указывать. Ну и, чтобы не видеть соринки в чужом глазу. У меня у самого бревно в глазу.

На счету 42-летнего Олейника — 58 побед, 12 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года. (Юрий Голышак)

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