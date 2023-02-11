Олейник назвал преимущества Махачева в поединке с Волкановски

Боец ММА Алексей Олейник ответил на вопрос, в чем россиянин Ислам Махачев превосходит австралийца Алекса Волкановски.

«Махачева видел раз или два то ли на турнирах, то ли в UFC PI. Разобрать бой не могу, потому что за ними не следил. Но думаю, что у Махачева значительное преимущество и в техническом плане, и в силовых показателях, и в конституции тела. Волкановски — маленький камушек, а у Махачева гораздо разнообразнее техника», — приводит «РБ Спорт» слова Олейника.

Махачев проведет бой против Волкановски в рамках турнира UFC 284 в ночь на 12 февраля. Поединок начнется не ранее 6.00 по московскому времени.