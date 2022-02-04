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Сегодня, 13:55

Олейник назвал дату следующего боя в UFC

Роман Шишов
Корреспондент
Алексей Олейник.
Фото Instagram

Российский боец UFC Алексей Олейник в своем Twitter назвал дату следующего боя. При этом имя соперника не сообщается.

«Контракт подписан. Бой состоится 26 марта», — написал Олейник.

44-летний россиянин, выступающий в тяжелом весе, не смог выступить на турнире UFC 270, который прошел 22 января. Он должен был сразиться с американцем Грегом Харди, бывшим игроком НФЛ.

Позже стало известно, что Олейник не мог принимать участие в поединках в течение месяца по медицинским показаниям после ДТП.

На счету Олейника 59 побед и 15 поражений.

Алексей Олейник
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