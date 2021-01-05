Тактаров: «Знаю, что будет в бою Конора и Порье. Но зачем рассказывать? Я против г*внозаголовков»

Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров заявил в прямом эфире в Instagram, что точно знает, как сложится бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Поединок состоится 24 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

«Знаю точно, что будет в этом бою, на какой минуте и какая тактика будет у бойцов, — сказал Тактаров. — Но зачем мне про это рассказывать? Чтобы вы деньги на это поставили? Я против игорного бизнеса. Или чтобы вы эти слова как-то перевернули, поставили свои говнозаголовки — я тоже против этого. Меня это уже не задевает, но молодежь необразованная — у кого еще не состоялось мнение, кто не научился думать, мыслить, искать первоисточники — они могут вам поверить. Поэтому ни в коем случае».

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут поединок 23 января в Абу-Даби в главном событии турнира UFC 257.

32-летний ирландский боец ММА одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.