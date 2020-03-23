Олег Тактаров: «Судьба не хочет, чтобы Хабиб и Фергюсон встретились друг с другом»

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о бое между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Их встреча возглавит турнир UFC 249, он состоится 18 апреля.

— Если честно, то, похоже, судьба не хочет, чтобы Хабиб и Тони встретились друг с другом, — цитируют «Известия» Тактарова. — В прошлые четыре раза мешали травмы и сгонка веса, сейчас история с коронавирусом. Думаю, что, несмотря на все усилия Дана Уайта, бой вновь придется переносить. А что будет дальше, не знает никто. При этом Фергюсон по-прежнему самый опасный соперник для Нурмагомедова в легком весе.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.