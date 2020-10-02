Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Очень жесткий нокаут на турнире по ММА в Екатеринбурге. 18+

21:11
Андрей Пуляев против Ивана Гнездицкого. Фото -
Андрей Пуляев против Ивана Гнездицкого. Фото -

Турнир по ММА «путь в RCC» прошел в пятницу в Екатеринбурге.

Самый зрелищный нокаут вечера случился в бою между Андреем Пуляевым и Иваном Гнездицким. Поединок получился очень открытым, оба спортсмена пропустили много ударов, однако во втором раунде Пуляев стал перебивать Гнездицкого и в итоге после нескольких попаданий отправил соперника в глухой нокаут.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир