Очень жесткий нокаут на турнире по ММА в Екатеринбурге. 18+

Турнир по ММА «путь в RCC» прошел в пятницу в Екатеринбурге.

Самый зрелищный нокаут вечера случился в бою между Андреем Пуляевым и Иваном Гнездицким. Поединок получился очень открытым, оба спортсмена пропустили много ударов, однако во втором раунде Пуляев стал перебивать Гнездицкого и в итоге после нескольких попаданий отправил соперника в глухой нокаут.

Andrey Pulyaev KOs Ivan Gnizditsky at Path to RCC



