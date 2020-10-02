Очень жесткий нокаут на турнире по ММА в Екатеринбурге. 18+
21:11
Турнир по ММА «путь в RCC» прошел в пятницу в Екатеринбурге.
Самый зрелищный нокаут вечера случился в бою между Андреем Пуляевым и Иваном Гнездицким. Поединок получился очень открытым, оба спортсмена пропустили много ударов, однако во втором раунде Пуляев стал перебивать Гнездицкого и в итоге после нескольких попаданий отправил соперника в глухой нокаут.
Andrey Pulyaev KOs Ivan Gnizditsky at Path to RCC— caposa (@Grabaka_Hitman) October 2, 2020
The man wanted the smoke pic.twitter.com/5HC0DTGzQ1
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