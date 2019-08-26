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Нурмагомедов — о подготовке к бою против Порье: «Все идет отлично»

16:36
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою против американца Дастина Порье. Поединок пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

— Все идет отлично, еще пару дней спаррингов и мы готовы, спасибо Всевышнему за то, что он окружил меня хорошими людьми, — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.

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