Нурмагомедов — о подготовке к бою против Порье: «Все идет отлично»
16:36
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою против американца Дастина Порье. Поединок пройдет в Абу-Даби 7 сентября.
— Все идет отлично, еще пару дней спаррингов и мы готовы, спасибо Всевышнему за то, что он окружил меня хорошими людьми, — написал Нурмагомедов в своем Instagram.
На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.
Все идёт отлично Алхамдулиллах, ещё пару дней спаррингов и мы готовы, спасибо Всевышнему за то, что он окружил меня хорошими людьми ? Weight is good, shape is good, energy is good Alhamdulillah, we almost there. Thanks God for the good people who surrounded me. #Alhamdulillah #ufc242 @nas_sc #победатолькоотВсевышнего
Опрос
проголосовало: 4027Все опросы
Как закончится бой Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242