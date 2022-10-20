Нурмагомедов не вернется в ММА, несмотря на вызов Оливейры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять карьеру.

Ранее бразилец Чарльз Оливейра сказал, что хочет провести бой против Нурмагомедова в случае победы над Исламом Махачевым.

«Хабиб не вернется ни при каких обстоятельствах. К тому же Оливейра должен сначала провести бой против Ислама Махачева. Там победа ему, мягко говоря, не гарантирована. Что касается Хабиба, то он уже давно занимается другими проектами, возвращение в бои его не интересует», — сказал собеседник ТАСС.

Хабиб выступал в категории до 70 кг. Завершил карьеру бойца 24 октября 2020 года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254.