Хабиб Нурмагомедов назвал следующего соперника после Гэтжи

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал следующего, после Джастина Гэтжи, соперника. Их поединок состоится 24 октября.

«В октябре — Гэтжи, в апреле — Сен-Пьер», — написал Нурмагомедов в комментариях под постом Джо Рогана в Instagram.

О возможности проведения поединка между Нурмагомедовым и Сен-Пьером ранее сообщил президент UFC Дана Уайт. Канадец в прошлом году завершил карьеру, но не раз говорил о возможном возвращении ради боя с Хабибом.

У 31-летнего россиянина 28 побед в 28 боях. У 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и 2 поражения.