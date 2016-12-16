Нурмагомедов может провести бой против Фергюсона в марте

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в эфире программы "Реальный спорт" сообщил, что может провести бой против американца Тони Фергюсона 4 марта на турнире UFC 209. Россиянин ранее хотел выйти на титульный поединок, но владеющий поясом чемпиона Конор Макгрегор отказался принимать участие в боях до мая. Фергюсон занимает второе место в рейтинге UFC. На кону в этом бою будет стоять пояс временного чемпиона.

- С вероятностью в 90 процентов проведу следующий бой 4 марта на UFC 209 против Тони Фергюсона за временный титул, - заявил Нурмагомедов.