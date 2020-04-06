«Ну какой он трус? Он всю жизнь дерется». Александр Емельяненко прокомментировал критику в адрес Хабиба

Российский боец ММА Александр Емельяненко (28-7-1) прокомментировал критику в адрес чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0), которая обрушилась на него после срыва боя с Тони Фергюсоном (25-3) на шоу UFC 249.

— Сейчас Хабиба в комментариях на разных площадках в интернете обвиняют в трусости, обвиняют в том, что он слился с боя против Фергюсона. На ваш взгляд, разумно ли говорить такое про бойца ММА с рекордом 28-0?

— Людям заняться нечем, хотят мнение высказать. Больше скажу — один человек создает несколько аккаунтов в Instagram. С одного пишет, с другого сам себя поддерживает, с третьего поддерживает два предыдущих комментария. И у людей складывается мнение. Их легко ввести в заблуждение. Ну какой он трус? Он чемпион UFC. Он этим живет. Он всю жизнь выступает, дерется. Ну если у человека нет возможности покинуть пределы (России)? Он же, по-моему, куда-то приехал, и его не впустили. Не помню, куда точно, не слежу за Хабибом. Где-то проскакивала такая новость.

— В ОАЭ.

— Ну да. Но причем тут Хабиб? Он прилетел, а его не пустили в Эмираты. Ну организуйте ему здесь бой. Все сидят, умничают. Всем нужны хлеб и зрелища. Вот лишили их зрелища, и теперь высказывают мнения. Когда спрашиваешь — почему ты так говоришь, они ссылаются на то, что это их мнение. А оно неаргументированное, оно никому не интересно, всем все равно. (Илья Андреев)