Бронзовый призер Олимпиады-2004, дзюдоист, бывший депутат Госдумы России и друг бойца Адама Яндиева рассказал «СЭ» свою версию драки между Яндиевым и бойцом Сергеем Харитоновым.

— Произошла встреча. Яндиев попросил извиниться и был послан на три буквы, — заявил Носов «СЭ». — Видно, у него накипело, и он ответил. Такое часто бывает при всяких разборках. Конечно, Яндиев виноват. Яндиев должен понести ответственность по закону, если Харитонов написал заявление. Но писать заявление чемпиону в тяжелом весе по ММА, конечно, несолидно. Если бы на него напали с оружием — с пистолетами, с автоматами, с ножами, с дубинками — это другое дело. А так это, наверное, первое за всю историю ММА заява от бойца в тяжелом весе. Выглядят это для бойца, конечно, не комильфо. Для обычного человека это было бы нормально.

— Правда ли, что Яндиев всюду носил с собой кастет?

— Что касается кастета — это чьи-то выдумки. Где, какой кастет, кому там что показалось. И это муссируется.