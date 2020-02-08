«Нокаутировать и пойти отдыхать». Шлеменко дал прогноз на бой между Харитоновым и Родригесом

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал прогноз на предстоящий поединок между российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом.

— У него здоровый соперник, опасный. Предпочитает, насколько мне известно, тоже работать в стойке, поэтому нас ждет интересный бой двух тяжеловесов, который закончится нокаутом, — сказал Шлеменко в интервью «РЕН ТВ».

С точки зрения матчмейкинга, Родригес выбран хорошим соперником. Если бы был выбран какой-нибудь борец, то, скорее всего, мы бы получили унылый бой, где Сергея могли бы «залежать» в партере. Но здесь подобран так соперник, чтобы это был именно бой в стойке. Мне кажется, что психологически Сергей сейчас на таком подъеме — встать на серию и идти дальше. Единственное — есть у меня опасение насчет его здоровья.

Нас ждет зрелищный бой, я думаю, Сергей, как и Родригес, не хотят затягивать, потому что парни тяжелые, работать и двигаться с таким весом непросто. И для чего это им нужно? Нокаутировать и пойти отдыхать.

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии. Поединок будет проходить в стойке, при переходе противостояния в партер соперникам будет дано 20 секунд, чтобы завершить технико-тактическое действие.

39-летний Харитонова выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.